Bordighera. Autovettura in fiamme questa notte in via Pasteur, nei pressi delle scuole di Borghetto. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire, verso l’una, per un incendio che ha carbonizzato un veicolo e provocato il danneggiamento di un secondo, per cause in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.

Secondo una prima disamina, sembrerebbe che a causare l’innesco sia stato un cortocircuito elettrico, ma non si escludono altre spiegazioni.

Sul posto sono intervenuti anche i medici del 118. Al momento non si contano feriti.