Boom di iscrizioni al 18° Festival Città di Sanremo, riammesse quattro coppie nell’open nazionale

Sanremo. Il 18° Festival Città di Sanremo – Trofeo Gino Mercedes – Benz ha rispettato le previsioni e le aspettative con un boom di iscrizioni ma inizialmente anche di esclusioni clamorose. «Nella categoria open femminile si sono superate le 43 coppie che hanno presentato domanda di partecipazione di cui 39 accettate ma ricordiamo che solo 34 saranno ammesse al tabellone in base ai punti della classifica nazionale. Nei maschi si sono superate anche in questo caso le 40 coppie ma sono state ammesse solo 30, ovvero con iscrizione regolare in base ai termini ed alle conferme – dicono gli organizzatori – Clamorosa è stata l’esclusione della coppia Abbiati ed Andreatta, testa di serie n. 3 e giocatori del tour europeo e mondiale, per un problema di server da cui non risulta formalizzata l’iscrizione. Gli interessati hanno presentato ricorso e alla fine sono stati riammessi. Tornano in gara anche la forte coppia (giocatori di serie a 1 indoor) formata da Nicola Tiozzo e da Francesco Cottarelli, i lombardi Vittorio Viale e Stefano Castelli e il duo formato da Ludovico Giuliani e Matteo Pizzichini».

Gli enti locali, il comune di Sanremo, l’assessore al turismo e sport Faraldi e l’assessore allo sport della Regione Liguria Ferro hanno saputo cogliere e capire la validità di questa manifestazione organizzata dalla Polisportiva Riviera Volley Sanremo sotto la regia di Calvo Manuelo e Beppe Privitera.

Giovedì 24 giugno, alle 9, sui campi dei Bagni Italia – Lido – Morgana parte la categoria giovanile under 20 maschile e femminile con tutte coppie provenienti da fuori provincia e regione. L’unica rappresentanza locale, molto fuori quota, ma con già un esordio in serie c femminile è la coppia del Riviera Volley formata da Matilde Guadagnoli e Fabiola Manella.