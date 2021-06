Bollette consegnate oltre il termine di scadenza, Rivieracqua: «Si può pagare fino al 30 giugno»

Sanremo. Bollette di Rivieracqua consegnate oltre il termine di scadenza per gli ex utenti di Amaie spa di Sanremo, Ospedaletti, Arma di Taggia e di alcune frazioni di Badalucco, che dal 1 gennaio sono passati alla gestione unica provinciale.

«Nelle settimane scorse sono state emesse le prime bollette di Rivieracqua, alcuni clienti ci hanno informato che la bolletta è stata consegnata oltre il termine di scadenza fissata per il 15 giugno – dice Rivieracqua – Per venire incontro a tutti i nostri utenti ed evitare difficoltà, abbiamo previsto la possibilità di pagare senza alcun interesse di mora fino al 30 giugno prossimo».

«In alcune zone periferiche gli utenti dotati di pozza biologica per le acque nere ci hanno segnalato di aver trovato addebitati gli oneri per fognatura e depurazione – aggiunge Rivieracqua – Abbiamo identificato i casi oggetto di errore e nei prossimi giorni gli stessi utenti verranno contattati per la correzione dei conteggi. Chi avesse già pagato la bolletta contenente l’addebito non dovuto troveranno la voce a credito sulla prossima fattura. Nello scusarci per i disguidi occorsi, si rammenta che gli Uffici di via Armea 96 sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 ed il sabato dalle 8 alle 12».