Beach volley, al via le gare per i trofei Gianni Crespi Financial Promoter e Coop Liguria

Sanremo. Partite le gare ai Bagni Italia Lido Morgana per i trofei Gianni Crespi Financial Promoter e Coop Liguria per aggiudicarsi le Wild Card e accedere alla tappa del campionato italiano della prossima settimana.

Intanto per la tappa del nazionale la Fipav comunica che i tabelloni sono tutti esauriti ed addirittura alcune coppie saranno escluse. Quindi lentamente il 18° Festival nazionale di beach volley tappa campionato italiano trofeo Gino Mercedes si è rivelato un successo oltre le aspettative.

La visione del comune di Sanremo, dell’assessorato al Turismo e allo Sport con la collaborazione della Regione Liguria ha permesso di riospitare nella magica cornice di Sanremo il livello massimo di questo sport: un connubio vincente tra sport e turismo.