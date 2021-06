Sanremo. Il 18° Festival nazionale di beach volley Città di Sanremo è iniziato oggi con la tappa riservata all’under 20 maschile e femminile. «La manifestazione sportiva è stata organizzata dalla Polisportiva Riviera Volley Sanremo in associazione con l’Assessorato al Turismo e allo Sport della città di Sanremo e della Regione Liguria» – dice il responsabile del torneo Beppe Privitera.

Per tutta la giornata squadre femminili e maschili provenienti da diverse città italiane, come Modena, Ravenna, Milano, Torino, Spotorno e Sanremo si sono affrontate sui campi di sabbia dei Bagni Italia-Lido-Morgana. Alla fine la coppia formata da Niccolò Pozzi e Alberto Moro si aggiudica l’under 20 maschile, che ha battuto 2 a 1 il duo formato da Simone Alborscello e Giacomo Barbaro. Terzi classificati Michael Gurgmann e Raul Acerbi, che hanno sconfitto 2 a o Simone Taranto e Emanuele Losi. Nell’under 20 femminile primeggiano le comasche Erica Malacrida e Arianna Ruffini che hanno battuto, con un’intensa finale, per 2 a 1 la coppia formata da Elisa Valdora e Giorgia Botta di Albissola. Terze Roberta Martelli e Vittoria Quagliotti che hanno superato per 2 a 1 Greta Filippini e Maria Molinari.

di 15 Galleria fotografica 18° Festival Città di Sanremo









Domani, dalle 9, prenderà il via la tappa nazionale dell’open assoluto maschile e femminile: il Trofeo Gino Mercedes – Benz. «Tutti e due i tabelloni sono pieni – anticipa Privitera – addirittura nel femminile abbiamo le riserve, perché più di 34 coppie non potevano essere iscritte e abbiamo sforato superando le 40 coppie. La stessa cosa è stata fatta anche nel maschile, poi per problematiche online di iscrizioni le coppie sono scese a 32. Ci saranno i migliori giocatori italiani di beach volley. E’ la seconda tappa del campionato italiano assoluto, dopo quella svoltosi a Terracina lo scorso weekend». Tre giorni di gare, che cominceranno domani con le qualifiche al main draw, mentre le gare di sabato serviranno a formare il tabellone delle finalissime in programma domenica 27 giugno.