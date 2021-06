Diano Marina. É stata avviata la “campagna d’ascolto” promossa dalla lista civica Diano Domani – Francesco Parrella Sindaco. Nella mattinata di ieri, nel pieno centro storico della città degli aranci, sono stati numerosi i cittadini che si sono recati ai banchetti per fornire suggerimenti ed idee, anche compilando l’apposita scheda, che fungeranno da completamento del programma elettorale della formazione che sosterrà Francesco Parrella alle prossime elezioni amministrative di Diano Marina.

L’iniziativa proseguirà nelle prossime settimane coinvolgendo anche le frazioni, il programma infatti prevede i seguenti appuntamenti:

– Sabato 19 giugno dalle 17 alle 19 in fraz. Gorleri in piazza San Nicola;

– Domenica 27 dalle 9 alle 12 sulla passeggiata a mare, fronte molo delle tartarughe;

– Sabato 3 luglio dalle 17 alle 19 in fraz. Serreta nella piazza della chiesa di S.Anna;

– Domenica 11 luglio dalle 9 alle 12 sulla passeggiata a mare zona S.Anna;

– Sabato 17 luglio dalle 17 alle 18 in fraz. Calderina e dalle 18 alle 19 in fraz. Borgo Muratori;

– Domenica 25 luglio dalle 9 alle 12 centro storico retro chiesa parrocchiale;

– Venerdì 30 luglio dalle 9 alle 12 centro storico presso mercatino farmer market vicino alla chiesa;

«I dianesi apprezzano il nostro progetto civico e le nostre iniziative – il commento del candidato sindaco Francesco Parrella – riceviamo quotidianamente WhatsApp, mail e contatti che dimostrano che la strada della partecipazione e del coinvolgimento della cittadinanza è quella maggiormente gradita. Continueremo incessantemente nelle prossime settimane per poi definire il programma e proporre alla città un’alternativa valida, coesa, seria e responsabile che possa governare al meglio per i prossimi cinque anni la nostra splendida città».