Autostrade liguri, Silp Uil Polizia: «Istituzioni dovevano richiedere operatori per fronteggiare caos estivo»

Genova. Le dichiarazioni della segreteria regionale Liguria Silp/Uil Polizia:

«Non bastavano le tante vicissitudini che da anni segnano la vita di chi percorre le autostrade liguri. Non bastava il crollo di un Ponte per incollare le responsabilità di una situazione che, se non fosse per il rispetto alle tante vite svanite sotto cumuli di macerie, definiremmo paradossale anziché tragedia immane.

Una terra dimenticata, in primis dalla politica. Implosione di strade, autostrade e ferrovie. Un tessuto sociale, come gran parte del Paese, lacerato dopo un periodo economicamente devastante. Le tensioni per il lavoro e l’incubo dei licenziamenti. La Liguria avrebbe dovuto avere un’attenzione adeguata da parte dei vertici istituzionali che, per primi, dovevano richiedere operatori di polizia per far fronte a questo grave caos estivo. Invece nulla è accaduto. Nessun agente di rinforzo.

La polizia ferroviaria praticamente dimenticata. La polizia stradale idem. Impossibile accettare che tutto, come spesso accade in questo Paese, ricada sempre sulle spalle delle stesse persone. Se Trenitalia, almeno sembra, offrirà un respiro di sollievo ai tanti pendolari e turisti con l’entrata in servizio di nuovi treni, nessun segnale lo intravediamo per la polizia di stato. Nulla. La Federazione Silp/Uil Polizia farà la sua parte e ha formalmente richiesto urgenti rinforzi. Non ci bastano le rassicurazioni. Attendiamo i fatti!».