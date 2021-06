Aurigo. Nel paese della valle Impero, come ogni anno un gruppo di volontari del paese hanno provveduto alla manutenzione della strada procedendo allo sfalcio della vegetazione nel tratto stradale che collega Aurigo a Borgomaro. Inoltre si sono dedicati alla pulizia del tratto stradale tra il capoluogo e la frazione Poggialto.

Presenti il sindaco e vicepresidente della Provincia di Imperia, con delega alla viabilità Luigino Dellerba e il vicesindaco Piercarlo Gandolfo con gli agenti della Polizia provinciale, che hanno assicurato il regolare svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza.

Numerosi abitanti di Aurigo e della frazione Poggialto hanno prestato la loro opera. Al termine delle operazioni, come ogni anno il sindaco oltre a ringraziare i volontari per il servizio svolto a favore di tutta la comunità ha omaggiato i presenti con prodotti tipici locali, per un momento di fraternità e condivisione.