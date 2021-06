Bordighera. Il primo avversario di Jannik Sinner al torneo del Queen’s sarà Jack Draper.

Il tennista che si allena a Bordighera dovrà affrontare al primo turno dell’Atp di Londra, in programma fino al 20 giugno, il 19enne britannico n° 309 nel raking.

Sinner scenderà oggi in campo per i sedicesimi di finale del singolare maschile del torneo in scena al Queen’s Club.