Atp Queen’s, Jack Draper batte Jannik Sinner

Bordighera. Jannik Sinner perde contro Jack Draper al torneo del Queen’s.

Il tennista che si allena a Bordighera oggi è sceso sul campo in erba per affrontare al primo turno dell’Atp di Londra, in programma fino al 20 giugno, il 19enne britannico. Sinner conquista subito due break ma commette qualche errore e così alla fine viene battuto da Draper in due set per 7(8)-6(6) 7(7)-6(2).

Finisce ai sedicesimi di finale l’avventura dell’azzurro al singolare maschile del torneo in scena al Queen’s Club.