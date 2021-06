Atp Queen’s, debutto positivo per Fabio Fognini: l’armese batte Lu Yen-hsun

Taggia. Debutto positivo per Fabio Fognini al torneo del Queen’s: batte Lu Yen-hsun.

L’armese, ieri, ha superato in due set, per 6-4 7(7)-6(3), l’avversario taiwanese ai sedicesimi di finale dell’Atp di Londra, dopo un’ora e mezza di gioco.

Il tennista di Arma di Taggia oggi tornerà in campo per affrontare Marin Čilić agli ottavi di finale del torneo, in scena sui campi in erba del Queen’s Club, inserito all’interno dell’Atp Tour 500. Il croato ieri ha sconfitto Sebastian Ofner in tre set per 6-2 6(5)-7(7) 7(7)-6(4).