Bordighera. Ottimo risultato per l’Atletica Bordighera: sabato 12 giugno, a Genova, si piazza 3° ai Campionati regionali di società con la squadra categoria Ragazzi (2008/2009).

«Impresa tanto inaspettata quanto notevole! Il regolamento prevedeva la copertura di almeno 7 gare (su 9) e i punti sono stati assegnati su 13 performance in base alle posizioni raggiunte rispetto agli avversari. Quindi, con grande spirito di squadra, gli atleti si sono cimentati in diverse gare nonostante non fossero le loro discipline preferite, al fine di portare il punteggio necessario al gruppo per classificarsi – fanno sapere dall’Atletica Bordighera – Erano anni che la nostra associazione non riusciva a creare una squadra completa per partecipare ai Cds, perciò è già stata una grande soddisfazione riuscire a finirla. Poi, una volta calcolati i punteggi, è arrivata la splendida notizia del terzo posto davanti a note società liguri blasonate!».

Ecco le gare effettuate dai ragazzi dell’Atletica Bordighera:

– 60m: Stefano Casciá (5° con 8″99), Andrea Monaco (7° con 9″10);

– 60hs: Aurelian Bonaccorsi (17° con 14″33);

– salto in lungo: Stefano Casciá (8° con 3,92), Simone Boeri (16° con 2,33);

– 2km marcia: Aurelian Bonaccorsi (2° con 14’10″76), Federico Ferrari (3° con 16’21″03″);

– getto del peso: Daniele Caracchini (7° con 7,22), Simone Boeri (9° con 6,62);

– lancio del vortex: Daniele Caracchini (12° con 31,40), Federico Ferrari (22° con 20,71), Gabriele Ferrara (14° con 28,54);

– 1000m: Gabriele Ferrara (1° con 3’00″41), Andrea Monaco (10° con 3’46″00).

«Gabriele Ferrara si è anche distinto primeggiando il giorno successivo (domenica 13) nella terza tappa del triathlon circuito Nord-Ovest a Malgrate e aggiudicandosi la domenica precedente (6 giugno) la prima prova del Trofeo Italia Giovanissimi di triathlon a Montesilvano» – sottolinea l’Atletica Bordighera.

Anche alcune atlete della categoria Ragazze hanno partecipato in forma individuale alle gare:

– getto del peso: Michela Garibaldi (4° con 7,39);

– 60m: Zoe Gaggero (30° con 11″19), Alice Vecchié (31° con 11″20);

– salto in lungo: Zoe Gaggero (31° con 2,51).

– lancio del vortex: Michela Garibaldi (11° con 18,50), Alice Vecchié (14° con 17,80).

«Nelle gare di contorno si sono cimentati i Cadetti (Mattia Manfredi nel lungo, Mattia Ferrara nel lungo e nei 300m, Davide Casciá nel lungo e nei 300m, Guido Sanchez nel lungo e nei 300m) – dice l’Atletica Bordighera – Siamo soddisfatti e felici di iniziare a raccogliere i frutti del lavoro svolto quest’inverno nonostante le numerose difficoltà».