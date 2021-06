Bordighera. Animazione, arte, cultura e sport all’aria aperta. C’è questo e molto altro nel calendario delle manifestazioni estive della Città delle Palme, presentato questa mattina presso l’ex Chiesa Anglicana.

«É un programma ricco di eventi a cui si unisce la bellezza del nostro territorio con il santuario dei cetacei e la rete escursionistica che il “tempo libero” che ci ha portato il Covid-19 ha permesso di arricchire, sviluppando la nostra offerta turistica – ha dichiarato il sindaco Vittorio Ingenito – . Si tratta di un calendario davvero importante nel quale abbiamo ripreso tutti quelli che sono gli eventi di successo degli anni scorsi, per l’occasione migliorati e potenziati».

Un calendario ricco e variegato, che unisce manifestazioni già consolidate e altre più recenti, pensato per soddisfare un pubblico con gusti ed età diverse, reso possibile grazie al miglioramento della situazione sanitaria: «La campagna vaccinale ci ha permesso di pianificare il tutto in modo più sereno, prestando sempre la massima attenzione alla sicurezza», ha spiegato l’assessore Melina Rodà.

Per accedere agli eventi, molti dei quali avranno come location principale i giardini Lowe, i posti saranno limitati e sarà necessario prenotarsi. «Lo scorso anno con questo sistema abbiamo avuto ottimi risultati e per questa ragione abbiamo deciso di proseguire sulla stessa strada, apportando delle migliorie. Sì alle manifestazioni, sì a ricominciare a vivere, ma senza tralasciare il rispetto delle norme anti Covid, che restano il nostro principale obiettivo», ha affermato il vicesindaco Mauro Bozzarelli.

Non solo turismo presente, ma soprattutto futuro. Infatti, il Comune bordigotto, in sinergia con Winedering Srl, ha sviluppato un piano di sviluppo turistico pluriennale con l’obiettivo di inquadrare il contesto turistico del comune, conoscere gli attori principali del territorio e porre le basi per un’impostazione strategica rivolta ad una più profonda analisi che possa permettere di stabilire solide fondamenta in un’ottica di lungo periodo. La società si occuperà dello studio dei flussi turistici della Città delle Palme che consentirà di mettere al confronto al meglio le interviste con i risultati delle analisi turistiche e da qui si attiverà un’azione di proposta di sviluppo strategico che verrà presentata entro l’autunno in vista delle prossime stagioni.

Il calendario:

Dal 10 luglio al 5 settembre dal martedì alla domenica sul lungomare Argentina Bordighera Summer Fun

11 luglio “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi incontrano la poesia

14 luglio Cloris Brosca presenta il recital “A sud…dove comincia il sogno”

26 luglio serata inaugurale del Perinaldo Festival – Terre di confine con un omaggio a Lucio Dalla con Peppe Servillo, Xavier Girotto e Natalio Mangalavite

30 luglio concerto di violino di Saule Kilaite

15, 29 luglio e 21 agosto concerto della Banda musicale Borghetto San Nicolò Città di Bordighera

1 e 8 agosto concerto dell’Orchestra Sinfonica

5 agosto concerto con i Bruti e Boi, rassegna Touscouler

12 agosto concerto L’Orage, rassegna Touscouler

12 luglio e 22 agosto concerti di Rino Crudi presso il Chiosco della Musica

26 giugno, 10 luglio, 7 agosto scuole di danza

dal 19 al 25 luglio Bordighera Campus Dance con lezioni, masterclass, competizioni e flashmob

24, 25, 31 luglio e 1, 7 e 8 agosto passeggiate itineranti proposte dal Teatro delle Dieci

Tra il 16 luglio e il 20 agosto cinque serate di osservazione astronomica

Dal 13 giugno al 4 luglio “La fine del male”, personale di Davide Puma

Dal 19 al 22 agosto Agorà – Arte in piazza

Dal 6 al 21 agosto mostra sullo storico legame tra Bordighera e il tennis

Dal 26 al 29 agosto in corso Italia l’ottava edizione del Bordighera Book Festival

Torneranno inoltre gli appuntamenti con l’eccellenza enogastronomica a cura di Confcommercio con percorsi di gusto tra piatti tipici e specialità

Per maggiori dettagli è possibile scansionare con il proprio smartphone il seguente codice Qr:

Per prenotarsi andare sul sito www.bordighera.it, contattare il numero 0184 262882 o recarsi presso l’ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica in via Vittorio Emanuele 172. Per ulteriori informazioni chiamare i numeri 0184 272230 o 0184 272205.