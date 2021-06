Sanremo. «La situazione è drammatica perché tante attività hanno chiuso in seguito alla pandemia. C’è fame di lavoro» A dirlo, a margine della presentazione dell’ampliamento del Centro per l’Impiego della Regione, è l’assessore al Patrimonio di Palazzo Bellevue, Silvana Ormea.

«Dobbiamo attivarci tutti, non so neanche in che modo – prosegue l’amministratore comunale – perché la crisi è stata grande, la pandemia ha fatto chiudere tante attività e i ristori sono stati pochi, incrociamo le dita, soprattutto per i nostri giovani». Se la situazione descritta non è assolutamente delle più rosee, il centro al primo piano del Palafiori di corso Garibaldi, con i suoi navigator che ricevono su appuntamento, potrà essere sicuramente di aiuto per chi cerca lavoro. Rimarrà in questa sede per un anno, poi verrà trasferito nell’edificio del mercato annonario di piazza Eroi Sanremesi, già sede dell’anagrafe.

«Sarà un centro per l’impiego d’eccellenza (quello che andrà nell’ex anagrafe ndr) spiega l’assessore regionale al Lavoro e Politiche attive dell’Occupazione Gianni Berrino, che poi, parlando di occupazione, descrive il bonus occupazione per le imprese liguri del settore turistiche di recente approvazione da parte del consiglio regionale: «Le assunzioni sono considerate retroattive fino al 15 marzo, l’anno scorso abbiamo aiutato le imprese con più di 9 milioni di euro e 3000 contratti firmati grazie al bonus. Un aiuto importante per delle aziende che hanno patito tanto a causa della pandemia. Quest’anno si aggiungono anche le ditte che fanno catering e organizzano banchetti. Il primo step ha erogato circa due milioni di euro, ma contiamo, man mano che arriveranno le richieste dei arrivare alla cifra dell’anno scorso».