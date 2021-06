Al via la nona edizione di Smartcup Liguria, Benveduti: «Aiutiamo le idee d’impresa a diventare start up»

Genova. Al via la nona edizione di SMARTcup Liguria, il concorso di idee innovative promosso da Regione Liguria e gestito da Filse, che sostiene i talenti imprenditoriali promuovendo la nascita di start up ad alto potenziale e spin-off provenienti dal mondo della ricerca.

«Ci attende un futuro pieno di sfide e opportunità – sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti – Dei 276 progetti innovativi presentati nelle precedenti edizioni di SMARTcup, 55 sono diventati start up. Segno di come Regione Liguria intenda supportare e accompagnare nel percorso d’impresa le idee brillanti e innovative dei nostri giovani».

Dal 15 al 28 giugno potranno partecipare gratuitamente alla business plan competition, rientrante nel piano attuativo 2021 di Liguria International, coloro che sono interessati a sviluppare una propria idea di impresa e neo imprenditori che abbiano da poco avviato una nuova realtà nei settori ICT, Life Sciences & Med Tech, Clean-tech & Energy e Industrial. Come assodata consuetudine prosegue il tandem tra SMARTcup e Start Cup UNIGE, la competizione organizzata dall’Università di Genova rivolta agli accademici.

Successivamente sarà possibile partecipare all’Academy di SMARTcup Liguria, che consentirà quindici giorni di full immersion (5-24 luglio) nei quali i proponenti saranno accompagnati nella creazione del loro piano d’impresa, che verrà sottoposto a una giuria di esperti del mondo accademico, imprenditoriale e finanziario del territorio aderenti all’iniziativa, che selezioneranno i finalisti per “l’elevator pitch” di fine ottobre.

«La nostra volontà è quella di dare forza alle idee innovative e ai talenti creando in Liguria un percorso virtuoso che comincia dalle capacità – continua Benveduti – accompagnando le start-up nella crescita, attraverso la Rete degli incubatori Filse, e sostenendone lo sviluppo grazie al fondo di capitalizzazione da 1,5 milioni di euro di Ligurcapital e alle sinergie messe in campo da Liguria International per il consolidamento delle imprese nei mercati esteri».

I primi classificati nelle rispettive categorie parteciperanno al PNI, il Premio Nazionale dell’Innovazione che si terrà il 30 novembre e 3 dicembre a Roma. I quattro vincitori di SMARTcup Liguria avranno l’opportunità di insediarsi per sei mesi nella rete regionale degli incubatori di impresa di Filse e beneficeranno di iniziative di accompagnamento e supporto alla nascita della loro impresa.