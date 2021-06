Al via il torneo wild card per accedere al 18° Festival Città di Sanremo-Trofeo Gino Mercedes

Sanremo. La tappa del Campionato italiano di beach volley Città di Sanremo-Trofeo Gino Mercedes sta ottenendo un notevole consenso da parte dei giocatori.

In tal senso per poter iscriversi al tabellone (34 coppie) open assoluto bisogna avere un punteggio elevato in classifica nazionale. La Polisportiva Grafiche Amadeo Rvs per consentire a tutti di partecipare ha ottenuto 2 wild card, una maschile ed una femminile, e, in accordo con il comitato regionale, organizzerà la settimana prima dell’inizio della tappa open, ovvero il 19 – 20 giugno, il torneo wild card che consentirà ai vincitori la partecipazione alla tappa nazionale.

«Tra poche ore sarà pubblicato sul sito di Federvolley beach volley il torneo categoria b2 sia maschile che femminile con in premio la wild card. Cerchiamo di raccogliere e di consentire la partecipazione a tutti – spiega Emanuele Calvo della Polisportiva Grafiche Amadeo Rvs – per noi è un ulteriore sforzo organizzativo ma siamo contenti del richiamo avuto da questa manifestazione. Intanto dalle pagine Instagram di itaj-collezion, che sostiene la manifestazione, si parla di numeri da capogiro dove più di 10.000 contatti reali hanno visualizzato la tappa di Sanremo pubblicizzata da itaj attraverso i manifesti dell’evento».