Imperia. In occasione della 4° edizione del Mercato Retrò, in programma sabato 10 e domenica 11 luglio presso Calata Anselmi a Borgo Marina, la Scuola Federale di Motociclismo della “Nannelli Ride Accademy” con il tecnico federale FMI, il anremese Livio Bellone ed il direttore Tecnico FMI, il ventimigliese Roberto Sassone, saranno presenti per la sicurezza in strada all’insegna “Nel cuore della Liguria in moto, guidando bene, guidando sicuro”.

L’iniziativa “Guido bene, guido sicuro!” nasce per promuovere la sicurezza in strada, con l’arrivo dell’estate, sempre più mezzi circolano nelle strade e avere delle conoscenze basilari su come indossare correttamente l’abbigliamento motociclistico, o muovere i primi passi in sella ad una moto, possono fare la differenza.

Dalla celebre frase “think different” di Steve Jobs, la differenza la si può fare anche in moto, i tecnici formati dalla federazione Motociclistica Italiana porteranno la loro esperienza dai campi di gara alla strada per dare un aiuto a chi ogni giorno usa le due ruote per lavoro ho divertimento.

Le giornate saranno così articolate:

Sabato 10 luglio: 9 alle ad Imperia Calata Anselmi, Borgo Marina la Sezione Nord Ovest promuoverà l’11° giro dei pirati, verrà allestito un gazebo, dove verranno proiettate alcune slide, nonché la visione di materiale tecnico per moto, fornito dalla Tucano Urbano . Nel pomeriggio, verrà allestito un piccolo circuito dove i ragazzi da 6 a 12 anni potranno provare le minimoto.

Domenica 11 luglio: mattinata si esibiranno, direttamente dal Campionato Italiano, alcuni piloti Liguri Imperiesi in sella alle Ohvale ed ai Motard, saranno presenti: Francesco Curringa, Francesco Ferrero, Tommaso Corsaro, Davide Dallava, Enrico Repetti, Gianni De Matteis, Christian De Rose ed altri super ospiti. Nel pomeriggio ancora spazio ai ragazzi dai 6 a 12 anni sul circuito per provare le minimoto.

Si ringrazia della collaborazione e partecipazione: Tucano Urbano www.tucanourbano.com, Comitato del Circuito di Ospedaletti e il Comune di Ospedaletti (Città dei Motori) www.circuitospedaletti.org, Sezione Nord Ovest www.ccmotorday.it/sezione-nord-ovest, Virtual Games World (Imperia) www.virtualitygameworld.it, Marino (Grafic design) www.facebook.com/marinographicdesign, SEB Impianti – Vallecrosia (IM) www.sebimpianti.it, Motoclub “Jacques Maggioni” – www.facebook.com/Moto-club-Jacques-Maggioni-Dolceacqua.

Si raccomanda sempre un corretto uso della mascherina, il distanziamento, igienizzare le mani. I tempi saranno subordinati alla disinfestazione e pulizia dei materiali usati.