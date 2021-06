Sanremo. Un quadro che unisce idealmente la Città dei Fiori con la Sicilia, la provincia di Agrigento e Porto Empedocle. A realizzarlo sono stati Anna Blangetti della “Compagnia Stabile Città di Sanremo” e Giacomo Mannisi ispirati dall’ex direttore sportivo della Sanremese Salvatore Ciaramitaro, con questi ultimi due empedoclini.

L’opera si chiama “Agrigentini” e raffigura tre famosi scrittori della provincia siciliana con in mano ed alle spalle dei loro libri. Leonardo Sciascia di Racalmuto, Luigi Pirandello di Agrigento ed Adrea Camilleri di Porto Empedocle sono i soggetti ritratti in una biblioteca immaginaria dove sono esposte le loro fatiche letterarie. Solo un tomo non gli appartiene: “Porte e portali della Pigna”, scritto dagli stessi autori del quadro.

«Questo quadro verrà donato al comune di Porto Empedocle – spiega Salvatore Ciaramitaro – dove già esiste una scalinata dedicata a Camilleri». «Portiamo un po’ di Sanremo giù in Sicilia – dice tra il serio e il faceto Blangetti – dopo che tanta Sicilia è venuta qui da noi». «Pirandello ha avuto un legame molto forte con Sanremo – afferma Mannisi – perché ha lavorato molto al Casinò ed ha istituito la compagnia stabile».