Aggredisce gli agenti di una volante, sanremese arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Sanremo. La Polizia di Stato di Sanremo ha arrestato, per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, un giovane sanremese di 36 anni.

La volante del commissariato di Sanremo, nella serata del 23 giugno, mentre effettuava approfonditi controlli nella zona del centro storico, è intervenuta in piazza Eroi Sanremesi in seguito alla segnalazione di una lite tra più persone. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato un individuo molto agitato, probabilmente sotto gli effetti di sostanze alcoliche che, a torso nudo, mostrava segni di una recente colluttazione.

L’uomo, sottoposto a controllo, si è posto con un atteggiamento arrogante e minaccioso nei confronti degli operatori e si è rifiutato ripetutamente di fornire le proprie generalità, nonostante i numerosi inviti degli agenti, che hanno deciso di accompagnarlo negli uffici del commissariato per procedere all’identificazione e chiarire quanto accaduto. L’atteggiamento provocatorio ed aggressivo dell’uomo, iniziato sin dal primo contatto con gli operatori, è continuato anche in commissariato dove ha aggredito i due agenti con schiaffi e pugni, procurando ad entrambi lesioni giudicate guaribili in 7 e 10 giorni. Prontamente immobilizzato, l’uomo, peraltro già noto alle forze dell’ordine anche per analoghe condotte, è stato così arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

A seguito del processo per direttissima tenutosi nella mattinata odierna, l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di firma in attesa della successiva udienza.