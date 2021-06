A Sanremo non ripartono ancora i mercatini dell’antiquariato. Menozzi «Nessun rinvio, nessun menefreghismo»

Sanremo. Un gruppo di operatori che espone nei mercatini dell’antiquariato e del collezionismo punta il dito contro Palazzo Bellevue, accusandolo di menefreghismo se non di scelte politiche sbagliate. Per bocca di Mario Ricci, un loro rappresentante, lamentano il fatto che ad, oggi, la Città dei Fiori avrebbe ancora rinviato gli appuntamenti domenicali, a differenza di Comuni come Ospedaletti, Bordighera, Pieve di Teco, Loano, Albenga e quelli della Costa Azzurra, dove queste attività non si sono, a loro detta, mai fermate.

«Non c’è stato alcun rinvio anche perché non è stata fissata la data della loro ripartenza – spiega l’assessore Mauro Menozzi – stiamo in questi giorni lavorando alla questione. Deve essere chiaro però che, organizzare i mercatini, servono protocolli anticovid che, al momento, sono in via di definizione. Che non si parli di menefreghismo» conclude l’amministratore comunale.