A Sanremo la presentazione dell’opera calligrafica di Giovanni Giribaldi

Sanremo. Sabato 26 giugno alle 18, in piazza V. Muccioli, davanti la libreria La Fenice libri antichi e moderni, si svolgerà la presentazione del volume: “Il Codice Giribaldi. Manoscritto della sanremesità”. Opera calligrafica di Giovanni Giribaldi edito da Lo Studiolo Edizioni.

Si chiama Codice Giribaldi l’edizione a stampa del manoscritto di cultura sanremasca realizzato a fine anni Cinquanta dallo storico e calligrafo Giovanni Giribaldi, che ha raccolto in bella grafia i brani dei grandi poeti dialettali sanremesi, quali Gin De Stefani, Vincenzo Iacono, Stevin, Rubino e Sghirla, oltre ad alcune illustrazioni inedite di Antonio Rubino eseguite in originale sul manoscritto, e racchiude l’anima e il carattere della vecchia Sanremo.

Il ragionier Giovanni Giribaldi (scomparso nel 2000), a cui si deve questa raccolta, era impiegato dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, nonché appassionato storico e cultore di memorie locali, attività per la quale era stato insignito nel 1986 del Premio San Romolo per la Cultura. Tra i testi poetici che compongono questa antologia d’autore troviamo tutti “I Ciapéti di Veji” di Jacono e De Stefani, l’Ave Maria sanremasca di Antonio Rubino e l’episodio di Capitan Bresca tratta dalla “Storia de Sanremu diiti da Bacì Süssatapi” ancora di Jacono. A chiusura del manoscritto è presente anche un ricco elenco di “nümerate” sanremasche, cioè un elenco di soprannomi di famiglia e personali, alcuni molto coloriti se non addirittura scurrili.

L’edizione anastatica interamente a colori (tiratura limitata a 100 copie), consente a chi ama la cultura locale di godere la bellezza di quest’opera che è completata da tre testi introduttivi curati da tre studiosi dell’Accademia della Pigna: Freddy Colt introduce la figura dell’amanuense del XX secolo, Federica Flore commenta i disegni inediti di Rubino e Fabio Barricalla ha redatto una nota al testo letterario.

L’evento si svolgerà all’aperto per garantire la sicurezza dei partecipanti. La cittadinanza è cordialmente invitata.