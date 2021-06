A Pieve di Teco “La fotografia incontra la pittura”

Pieve di Teco. Il borgo pievese, da giugno a settembre del 2020, è stato scelto come ambientazione di fotografie in stile pittorico in mostra negli ambienti più prestigiosi del paese.

L’evento ha visto la partecipazione di oltre 40 fotografi provenienti da tutta Italia, diretti dal maestro Damiano Errico, celebre fotografo a livello internazionale.

Le fotografie più rappresentative, realizzate durante questi eventi, saranno in mostra dal 24 giugno al 4 luglio nelle vetrine delle attività commerciali di Pieve di Teco che hanno aderito all’iniziativa “La fotografia incontra la pittura”.