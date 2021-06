A Bordighera l’assemblea dei soci dell’Associazione Ponente Ambiente Cultura

Bordighera. Giovedì 10 giugno alle 17,30 si terrà l‘assemblea dei soci, aperta a tutti i simpatizzanti, dell’Associazione Ponente Ambiente Cultura presso la sala parrocchiale di Bordighera Alta, via della Madonnetta, campetto sportivo.

«L’appuntamento sarà davanti alla chiesa di Bordighera Alta. C’è parcheggio pubblico all’inizio della città vecchia – fa sapere l’Associazione Ponente Ambiente Cultura – Si farà il resoconto delle iniziative intraprese e il punto sulle proposte di nuovi progetti».

«Partendo dal grande patrimonio naturalistico e culturale del nostro Ponente Ligure e facendo riferimento agli esempi delle nostre città, parleremo di: ambiente, verde urbano e paesaggio; valorizzazione dell’entroterra con progetti innovativi; utilizzo del nostro patrimonio storico artistico e architettonico e privatizzazioni; piani urbanistici comunali in itinere; ulteriore cementificazione e speculazione di costa e collina; fragilità del nostro territorio, bene comune da tutelare e difendere» – annuncia.

«Tutto il nostro Ponente è un territorio conosciuto per le bellezze naturali, paesaggistiche e per le testimonianze storico-architettoniche della sua grande storia, che ne fanno un esempio invidiabile se valorizzate appieno in termini di qualità, per una nuova immagine e un nuovo impulso turistico-culturale da promuovere con forza, consapevolezza e responsabilità» – afferma il comitato direttivo dell’Associazione Ponente Ambiente Cultura.