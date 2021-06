A Bordighera gli eventi estivi si prenotano anche online

Bordighera. Una novità per gli eventi dell’estate 2021 di Bordighera: è ora possibile prenotare online, in tutta comodità e semplicità. Basta infatti accedere al sito www.bordighera.it alla pagina https://www.bordighera.it/manifestazioni, scegliere lo spettacolo e riservare il proprio posto; in caso di biglietto d’ingresso, il dovuto dovrà essere versato alla cassa la sera stessa dello spettacolo.

E’ previsto che, per alcuni eventi, la prenotazione non sia disponibile online; in questo caso è possibile avere informazioni in merito consultando la brochure del calendario delle manifestazioni estive oppure contattando l’Ufficio I.A.T. di via Vittorio Emanuele 172 (aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; dal primo luglio fino all’8 settembre l’apertura sarà estesa fino alle 19. Il recapito telefonico è 0184262882).

Nel rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza anti contagio, l’accesso alle manifestazioni estive in programma nella città delle palme è consentito solo su prenotazione e per un numero di spettatori limitato. In caso di disponibilità di posti residui sarà possibile, presentandosi con anticipo, registrarsi la sera stessa dell’evento.

Alcuni appuntamenti, poiché previsti in spazi non chiusi, non richiedono prenotazione; si tratta dei due concerti di Rino Crudi, delle manifestazioni gastronomiche e della Giornata del ribasso, dei mercatini “Bordighera, Città d’Arte”, di Agorà, della Marcia della Croce Rossa, della Festa del Mare e del Bordighera Book Festival.