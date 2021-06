26° Torneo “Città di Sanremo”, al via i sorteggi per stabilire i gironi

Sanremo. Alle 19.30 presso i Bagni Italia sul Lungomare Trento e Trieste verranno effettuati i sorteggi per stabilire i gironi del 26° Torneo “Città di Sanremo”, che avrà luogo, nella giornata inaugurale, lunedì 7 giugno.

Il sorteggio verrà effettuato tramite software, cercando di accontentare le formazioni che provengono da luoghi più lontani. Le squadre partecipanti sono 21 e saranno divise in 4 gironi, la finale è prevista il 18 luglio. Le sere in cui l’Italia è impegnata nelle gare di Euro2021 non verranno svolte le partite del torneo.

Le formazioni anche quest’anno provengono non solo da tutta la provincia imperiese, ma anche dalla provincia savonese e, due formazioni, dal Piemonte, anche la Francia avrà i suoi rappresentanti, che daranno, ancor di più, una matrice internazionale al torneo.

Radio Intemelia sarà media partner del torneo con aggiornamenti giornalieri nelle varie trasmissioni radiofoniche. Le partite si svolgeranno sul terreno in sintetico del Morgana, location molto apprezzata sia dai giocatori, per via dell’ottimo fondo di nuova generazione, che dal pubblico, che finalmente potrà assistere all’evento sportivo, sia dalla passeggiata che da bordo campo.

Ovviamente saranno rispettate tutte le normative anti Covid-19 con ingresso delle squadre in momenti diversi, sanificazione e controllo della temperatura di ogni singolo giocatore o membro dello staff tecnico.