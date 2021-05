Imperia. Ottimi risultati per gli imperiesi Federico Bosticco, Anna Laura Guardone e per la sanremese Giulia D’Alessandro, che si sono resi protagonisti al XII Trofeo Città di Rapallo in vasca lunga.

I giovani nuotatori della società “Idea Sport ssd” di Albenga, dopo gli ottimi piazzamenti ottenuti alle finali regionali di fine aprile, si sono resi protagonisti di brillanti prestazioni anche al XII Trofeo Città di Rapallo, coincidente con la prima prova di qualificazione al Campionato Italiano in vasca lunga, che ha avuto luogo lo scorso weekend presso la piscina comunale della rinomata località del Levante Ligure. Gli atleti della compagine ingauna hanno infatti conquistato numerosi podi nelle varie specialità e categorie confermando l’eccezionale stato di forma raggiunto, a questo punto della stagione, sotto la guida dei tecnici Matteo Marmentini e Renato Marchelli, con un piazzamento nella classifica società che conferma la compagine ingauna prima realtà natatoria del Ponente Ligure.

Anche al Trofeo di Rapallo ha fatto da mattatrice, per la categoria “cadetti”, l’atleta Giulia D’Alessandro (anno 2001), campionessa regionale in carica nelle specialità 50 metri stile libero e 200 misti, che a conquistato medaglia d’oro nei 50 e 100 stile libero, medaglia di bronzo invece nei 200 stile e 50 farfalla. Ottime prestazioni anche da parte della compagna di squadra Anna Laura Guardone (anno 2002), campionessa regionale in carica nella specialità 200 metri rana, che ha conquistato medaglia d’argento nei 50, 100 e 200 rana per la categoria “cadetti”. Sempre per le ragazze, ma categoria “ragazzi”, si registrano ottimi risultati da parte dell’atleta Sara Pirrotta (anno 2008), medaglia d’oro nei 100 stile libero e argento nei 50 stile e Beatrice Zago (anno 2008), medaglia d’argento nei 100 farfalla con un dignitosissimo 4° posto nei 200 misti. Buoni risultati anche per le atlete Emma Balbis (anno 2006), argento nei 200 misti, Camilla Vio (anno 2007) con un 4° posto nei 100 stile libero e Gaia Vitali (anno 2004) anche lei con un 4° posto, ma nei 100 rana.

Per la parte maschile, si registra l’eccellente stato di forma dell’atleta Gabriele Mirotta (anno 2005), campione regionale in carica nei 50 e 100 metri stile libero per la categoria R2, che gli ha permesso di salire sul gradino più alto del podio e quindi medaglia d’oro nei 50 e 100 stile libero, medaglia d’argento invece nei 200 stile. Ottime prestazioni anche da parte dell’atleta Daniele Vernaleone (anno 2005) che ha conquistato medaglia d’oro nei 50 farfalla e medaglia d’argento invece nei 100 e 200 della medesima specialità (buon piazzamento anche nei 200 misti con un dignitoso 4° posto). Importanti risultati anche nella specialità dorso, con l’atleta Ruben Cacciamani (anno 2004) che ha conquistato medaglia d’oro sulla distanza dei 100 metri per la categoria “juniores” e Federico Bosticco (anno 2005) medaglia d’oro nei 100 dorso per la categoria “ragazzi”, medaglia di bronzo invece nei 50 stile libero. Altre medaglie sono infine arrivate dall’atleta Luca Maroni (anno 2003) medaglia di bronzo nei 50 stile libero per la categoria “juniores”, Pietro De Andreis (anno 2006) medaglia di bronzo nei 200 metri farfalla (buon 4° posto invece nei 50 della medesima specialità) e Mattia Camilli (anno 2007) medaglia d’argento nei 50 stile libero.

Il prossimo appuntamento sarà la seconda prova di qualificazione al Campionato Italiano in vasca lunga che avrà luogo a metà giugno presso la piscina “La Sciorba” di Genova.