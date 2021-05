Volley, la NLP Sanremo under 17 qualificata alle finali regionali di pallavolo femminile

Sanremo. Si è svolta ieri a Pietra Ligure la qualificazione alle finali regionali di pallavolo femminile dove la Nuova Lega Pallavolo di Sanremo si è qualificata vincendo entrambi gli incontri disputati nel pomeriggio di ieri contro il Final Maremola prima ed il Carcare dopo con il punteggio di 2 a 1.

Le ragazze allenate dai coach Sergio Bruno e Michela Valenzise hanno fatto vedere un bel gioco di squadra dimostrando l’ ottimo lavoro svolto dagli allenatori e un’ ottima reazione in campo delle atlete che adesso rimangono in attesa dei ripescaggi delle seconde per definire l’ ultima squadra a comporre il quartetto che si contenderà il pass per le finali Nazionali.

La squadra di Sanremo oltre agli allenatori Bruno e Valenzise da: Barri Adriana, Breviario Martina, Campanale Alyssa, Cataldo Alice, De Vincentiis Veronica, Delbò Alice Elena, Dunnebacke Elisabeth Alda Mari, Faieta Vanessa, Gullà Selvaggia, Pizzio Rebecca, Sammassimo erubato Eleonora, Smeraldo Fabiana, Dirigente Delbò Ivana