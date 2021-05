Violano il coprifuoco a Sanremo, Siap: «Chiediamo al Questore che vengano presi i dovuti provvedimenti»

Sanremo. Il Siap esprime solidarietà a tutti i colleghi della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia che sabato sera hanno lavorato per i consueti controlli alla “movida“ sanremese intervenendo nella zona dei Giardini Vittorio Veneto dove si trova un gruppo di persone che ha inscenato una protesta contro il coprifuoco.

«Gli operatori della forze dell’ordine hanno dimostrato pazienza e professionalità non raccogliendo le provocazioni dei manifestanti che incuranti del periodo di pandemia dovuto al Covid-19 non indossavano le mascherine e non rispettavano neanche le distanze minime interpersonali effettuando delle video riprese postate poco dopo sui social dove si evince il loro comportamento non rispettoso.

Chiediamo al questore di Imperia che vengano presi i dovuti provvedimenti sia penali che amministrativi nei confronti di quelle persone che hanno creato un problema di ordine pubblico. Sanremo, una città turistica, non ha bisogno che avvengano tali episodi. Ci auguriamo che in futuro non si ripetano perché andrebbero a distogliere il poco personale a disposizione al contrasto della criminalità organizzata e micro criminalità per un gruppo di esagitati condizionati da politiche demagogiche» – dice il segretario generale provinciale Bruno Grosso.