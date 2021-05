Villa Faraldi. L’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola prosegue gli incontri con le amministrazioni, questa mattina ha incontrato il sindaco Corrado Ellena, il suo collega di Diano Arentino, Giacomo Musso ed il primo cittadino di Diano Castello, Romano Damonte.

«Proseguono gli incontri sul territorio, un confronto continuo con gli amministratori locali, anche delle realtà più piccole, per pianificare uno sviluppo armonico della Liguria – commenta Marco Scajola – In questa fase di ripartenza è fondamentale ascoltare i bisogni e le osservazioni di chi amministra e vive il territorio quotidianamente. Abbiamo condiviso i principi a cui la Regione si ispirerà per i progetti futuri, quali la sostenibilità ambientale, infrastrutturale e socio economica, la rigenerazione urbana, l’assenza di consumo di suolo. Criteri che riteniamo fondamentali per la crescita della nostra Regione e per aumentare la qualità di vita dei cittadini e dei turisti. Ho sottolineato, inoltre, che la Regione intende favorire lo sviluppo dell’entroterra, con la riduzione dei vincoli che introdurrà grazie all’adozione del Piano Territoriale Regionale, che consentirà di agevolare l’insediamento di attività economiche ed al contempo di tutelare le tipicità del territorio. Al via anche il Piano di Rigenerazione Urbana, tramite il quale chiediamo ai Comuni di presentare dei progetti che “disegnino” la Liguria del futuro. Azioni importanti per valorizzare il nostro splendido entroterra, che rappresenta un valore aggiunto della Liguria»