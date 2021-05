Vigneti, Piana: «Ok a domande di ristrutturazione e riconversione per 90mila euro»

Genova. «Approvate oggi in Giunta le disposizioni regionali attuative della misura OCM (organizzazione comune di mercato) ‘Ristrutturazione e riconversione dei vigneti’ prevedendo per la Liguria valori massimi di contributo pari a 3.000 euro ad ettaro per la compensazione delle perdite di reddito in caso di estirpazione di un vecchio vigneto e di 16mila euro per i costi di ristrutturazione e riconversione, nel limite del 50% dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto del prezzario regionale. Per alcune zone viticole l’importo per ettaro viene elevato sino a un massimo di 22mila euro. Il budget totale a disposizione è di circa 90mila euro, incrementabile nel caso di numerose richieste». Lo dice in una nota il vice presidente e assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana.

Priorità a ristrutturazioni di almeno un ettaro e, per le zone difficili, ammessi interventi su almeno 2.000 mq. Il termine per la presentazione delle domande di sostegno è il 31 maggio; per la presentazione della domanda di pagamento il 20 giugno. Tutte le informazioni sono consultabili su www.agriligurianet.it.