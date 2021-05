Ventimiglia. Il punto informativo “Via Iulia Augusta” e il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, in collaborazione con il Comune, organizzano anche quest’anno alcuni appuntamenti e approfondimenti sulle tracce dell’antica via romana, alla scoperta di siti archeologici, musei, resti della strada augustea e degli altri itinerari a essa collegati, senza trascurare il paesaggio naturale e antropizzato in cui sono inseriti.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 28 maggio, a partire dalle ore 14.30, con una passeggiata esplorativa sul tracciato della Via Iulia Augusta tra il Forte dell’Annunziata e i Balzi Rossi, escursione che sarà anche l’occasione per valutare lo stato del tracciato e compiere qualche piccolo intervento di manutenzione e pulizia (si invitano i partecipanti di giungere attrezzati e abbigliati allo scopo). L’appuntamento per i partecipanti è davanti al Forte dell’Annunziata.

Il secondo appuntamento è previsto per venerdì’ 4 giugno, alle ore 14.30, Dal Forte al Forte, con passeggiata sul tracciato dell’antica via nel tratto compreso fra il Forte dell’Annunziata, Porta Canarda e le mura del centro storico, con tappe alle porte della città, alle mura e ai resti del castello dei Conti di Ventimiglia.

L’ultima escursione, prima della pausa estiva, è in programma per venerdì 18 giugno, in occasione delle “Giornate Europee dell’Archeologia 2021”, seguendo il percorso della via antiqua lungo il centro storico di Ventimiglia, con visita al sarcofago altomedievale dell’atrio della Biblioteca Aprosiana, alla Cattedrale dell’Assunta, alla cripta e al battistero.

Nel corso del prossimo autunno verranno organizzate altre escursioni sul tracciato della Via Iulia Augusta, sia nel territorio di Ventimiglia, sia al di fuori di esso. Per partecipare alle escursioni, max 15 persone a uscita, è necessaria la prenotazione. INFO: Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” via Verdi 41 18039 Ventimiglia 0184/351181/ museoventimiglia@gmail.com/www.marventimiglia.it