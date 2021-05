Ventimiglia. Un uomo è morto e altri due sono rimasti gravemente feriti in un incidente avvenuto nella tarda serata di venerdì all’altezza dell’ultima galleria prima della barriera autostradale di Ventimiglia, in direzione Italia.

Due i mezzi coinvolti che si sono scontrati per cause in fase di accertamento: un tir e un furgone sul quale viaggiavano i tre uomini.

I vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia hanno lavorato per oltre un’ora per estricare i feriti dalle lamiere del furgoncino. Per uno di loro, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. A soccorrere i feriti, anche il personale sanitario del 118 e tre ambulanze della Croce Azzurra di Vallecrosia, mentre sarà la polizia stradale a compiere i rilievi e gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente.

L’autostrada, in direzione Italia, è rimasta chiusa nel tratto interessato dall’incidente dalle 22,30 fino a dopo l’una di notte.

