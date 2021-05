Ventimiglia, riapre il museo Girolamo Rossi. Prezzo ridotto fino a fine maggio

Ventimiglia. Riapre oggi al pubblico con orario straordinario dalle 10 alle 16, il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” al Forte dell’Annunziata la chiusura imposta dall’emergenza epidemiologica.

Con l’apertura, sarà visitabile anche il nuovo allestimento dedicato al vaso per il miele di origine spagnola, recuperato tra i corredi funebri delle necropoli intemelie, e saranno visibili alcuni reperti presenti nei depositi e ancora non esposti, fra cui si segnalano la lastra opistografa (cioè con testo sulle due facce) di Maia Paterna e due specchi di bronzo, tutti recuperati in occasione degli scavi ottocenteschi.

Sino al 31 maggio il Museo sarà visitabile al prezzo ridotto di € 3,00 a persona, dal martedì al sabato dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17, la prima e la terza domenica del mese dalle 10 alle 12.30.

I visitatori potranno accedere alla struttura solo con ingressi contingentati e dotati di mascherina, la prenotazione è consigliata durante la settimana e obbligatoria per il sabato e la domenica.