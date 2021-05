Ventimiglia, pedonalizzazione via Ruffini: lavori rimandati a settembre

Ventimiglia. Si è svolto questa mattina l’incontro tra gli uffici comunali e le ditte incaricate di pedonalizzare via Ruffini e via Biamonti (ex Privata Firenze), e di eseguire i marciapiedi di via Repubblica e via Roma.

Soddisfazione da parte dell’assessore al Commercio Matteo De Villa e della consigliera dello stesso partito Cristina D’Andrea.

L’amministrazione ha stabilito così il planning dei lavori: dal 10 maggio inizieranno gli interventi di via Biamonti, con abbattimento del muro tra la via stessa e via Ruffini e tratto di collegamento. Il maggiore intervento su via Ruffini sarà realizzato soltanto a partire da Settembre.

«Questa iniziativa voluta dall’amministrazione – affermano l’assessore De Villa e la consigliera D’Andrea – Per andare incontro ai commercianti in questo periodo di difficoltà causato dalla pandemia e dalla tempesta Alex, e per non creare ulteriori disagi in questo periodo di ripartenza».

Si è inoltre svolto un incontro con gli operatori di via Repubblica, cantiere che partirà dal 10 maggio, per pianificare gli interventi in modo da creare i minori disservizi possibili ed eseguire il tutto in un massimo di 3 mesi.

«Siamo soddisfatti che si siano trovate delle soluzioni condivise con gli esercenti – dichiara l’amministrazione – E speriamo di riuscire a realizzare questi interventi che vedranno rinascere il centro città causando il minor disagio possibile alle attività commerciali. Ringraziamo il sindaco, l’assessore Ascheri e tutta la giunta per aver preso a cuore la problematica in modo serio e responsabile».