Ventimiglia, nuovi corsi per la formazione dei volontari Cisom

Ventimiglia. Continua la collaborazione tra il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta e A&D Academy Centro di Formazione Sanitaria di Andrea Otten.

Giovedì 22 aprile gli istruttori DAN Training – A&D Academy Centro di Formazione Sanitaria, Antincendio e Sicurezza sul Lavoro di Ventimiglia hanno tenuto il corso di formazione di nuovi operatori PBLSD (manovre di disostruzione, rianimazione, defibrillazione su lattante, bambino, adulto) per i volontari del Gruppo CISOM di Sanremo.

I progetti formativi del 2021 proseguiranno con la formazione dei volontari CISOM dei gruppi della Liguria. Sono previsti corsi di Primo Soccorso, soccorso del pericolante in superficie e subacqueo attraverso i corsi avanzati di somministrazione ossigeno e valutazione neurologica con esercitazioni pratiche in superficie, in acqua, su motovedetta ed elisoccorso. Quattro volontari, medici ed infermieri otterranno la qualifica istruttore DAN Europe.

Il CISOM Liguria ringrazia Andrea Otten e tutti gli istruttori A&D Academy.

Per diventare volontario CISOM scrivere a gruppo.sanremo@cisom.org. Per informazioni sui corsi consultare www.aedacademy.it, fb.@aedacademyventimiglia o info@aedacademy.it.