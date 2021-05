Ventimiglia, mulattiera chiusa da cancello. Nuovo esposto di Ponente Ambiente Cultura

Sanremo. Nuovo esposto di Ponente Ambiente Cultura per una mulattiera sbarrata da privati in località Collesgarba, al confine tra Ventimiglia e Camporosso. A denunciare il presunto misfatto sono la presidente dell’associazione ambientalista Elga Bianchi Cova e lo scrittore di Grimaldi Enzo Barnabà. Stando alla missiva inviata da PAC al sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino e a quello di Camporosso Davide Gibelli, ad esser stato precluso al pubblico, da un cancello, sarebbe il passaggio della mulattiera di cui ai mappali 94 del foglio 67 del Comune di Ventimiglia.

Leggi anche Fotonotizia Sentiero per Grimaldi con accesso murato, Barnabà scrive al sindaco Scullino

«Gli abitanti della zona hanno dichiarato e sottoscritto che il sentiero che collega via Collasgarba al percorso dell’Alta Via dei Monti Liguri nella frazione di San Giacomo, nel comune di Camporosso, è stato da sempre liberamente percorso da essi e dagli escursionisti – spiegano Cova e Barnabà. Riteniamo come associazione che sia opportuno e doveroso che le autorità competenti richiedano la riapertura della mulattiera, dapprima magari in via bonaria e successivamente, se necessario, adendo le vie legali.

L’Associazione si permette di far notare che ci troviamo in una zona di pregio naturalistico da cui si gode un panorama eccezionale, ma anche e soprattutto storico: trattasi della località dove sorgeva il castellaro ligure-romano che, tra l’altro, forniva d’acqua i “balnea” della soggiacente Albintemelium».

A quanto si apprende, la proprietà del terreno in questione (privato), attraversato dalla mulattiera, ha incaricato un legale di fiducia per approfondire gli aspetti urbanistici e confermare la bontà del proprio operato. Agli atti non risulterebbe alcuna servitù di passaggio ad uso pubblico.