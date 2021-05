Ventimiglia, lite tra due uomini in un bar: uno finisce in ospedale accoltellato

Ventimiglia. E’ di un uomo finito in ospedale per una coltellata al ginocchio, il bilancio di una lite scaturita nel primo pomeriggio in un bar di via Mazzini, a Ventimiglia, tra il titolare del locale e l’inquilino dell’appartamento soprastante il bar. Al momento non si conoscono i motivi che hanno portato i due alle mani, anche se sarebbero riconducibili a problemi di vicinato. Sembra infatti che all’origine del diverbio ci sia la difficile convivenza tra chi abita nell’immobile e il rumore generato dalla presenza del locale.

A ricostruire l’accaduto saranno gli agenti del commissariato di polizia di Ventimiglia, accorsi sul posto insieme ai carabinieri e ad un’ambulanza che ha trasportato in ospedale uno dei due uomini, rimasto ferito. I medici stanno ora valutando le sue condizioni.

L’aggressore verrà probabilmente denunciato per lesioni aggravate.