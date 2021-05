Ventimiglia, il Mar aderisce all’International Museum Day

Ventimiglia. Ogni anno dal 1977 ICOM (International Council of Museums), promuove l’International Museum Day, un momento unico per la comunità museale internazionale; in tale occasione i musei partecipanti organizzano iniziative e attività relative al tema stabilito, coinvolgendo i propri pubblici ed evidenziando l’importanza del ruolo che i musei come istituzioni hanno nella società e nel suo sviluppo.

L’obiettivo dell’International Museum Day è quello di potenziare la consapevolezza riguardo al fatto che «I musei sono un mezzo importante di scambio culturale, arricchimento di culture e sviluppo dell’intesa reciproca, di cooperazione e di pace tra le persone».

Il Mar aderisce all’iniziativa organizzando nel pomeriggio di martedì 18 maggio due esplorazioni guidate al percorso espositivo, la prima alle 15, in presenza e la seconda, alle 16 con un collegamento tramite canale internet portando il Museo alle persone, costruendo un nuovo modo per rafforzare il legame con la comunità. Per partecipare alla giornata è necessaria la prenotazione.

Info e prenotazioni: Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” in via Verdi 41 18039 Ventimiglia, 0184/351181/ museoventimiglia@gmail.com, www.marventimiglia.it, www.facebook.com/MAR-Ventimiglia.