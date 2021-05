Ventimiglia, falso medico dentista condannato per truffa arrestato dalla polizia

Ventimiglia. Walter Nuvolara, 67 anni, ricercato, è stato arrestato alla barriera autostradale di Ventimiglia dalla polizia di frontiera. Sull’uomo, che si spacciava per medico dentista senza mai essersi laureato, pendeva una condanna a circa un anno di reclusione per esercizio abusivo della professione e truffa. Da tre anni, però, era irreperibile.

Nuvolara, originario di Treviso, è stato controllato dagli agenti della Frontiera a bordo di un pullman bulgaro proveniente dalla Spagna con destinazione finale Bulgaria. Di sicuro non immaginava di incappare nelle fitte maglie dei controlli della polizia di frontiera di Ventimiglia, diretti da Martino Santacroce, che hanno messo fine alla sua latitanza.

I fatti risalgono al 2015. Nuvolara, insieme a un calzolaio suo concittadino, aveva prospettato ad un amico la possibilità di fargli conseguire on line l’ambita laurea in odontoiatria presso la prestigiosa Università Federico II di Napoli, rassicurandolo sulle modalità poiché, egli stesso, aveva studiato presso quell’ateneo svolgendo gli esami via internet. Avrebbe dovuto “solo” pagare gli esami. L’incauto amico, che lavorava in uno studio dentistico in qualità di tecnico, desideroso di diventare a sua volta odontoiatra, ha iniziato a versare ai due amici alcuni cospicui acconti, fino a raggiungere la somma di 70 mila euro, praticamente i risparmi di una vita, per poter realizzare il sogno di sempre, senza immaginare che la “laurea” che avrebbe ottenuto altro non sarebbe stata che un pezzo di carta senza alcun valore.