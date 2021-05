Ventimiglia. C’è un luogo a pochi metri dal confine con la Francia che è l’immagine del paradiso. Circondata dalla natura e affacciata sul mare, la Locanda Baia Beniamin, in località Grimaldi Inferiore, è il posto ideale per concedersi un intimo momento di relax, gustando un ottimo piatto di pesce fresco accompagnato da un calice di bianco.

Dal 19 maggio, sotto una nuova gestione, il locale è aperto tutti i giorni sia a pranzo che a cena. All’esclusiva location della Locanda Baia Beniamin, quest’anno si affiancano i rinomati nomi degli chef dello storico ristorante Giappun, Roberto Lamberti e Luca Napoli: garanzia di professionalità in cucina nel solco della tradizione ligure. Piatti semplici e genuini, cucinati ad arte, utilizzando la miglior materia prima offerta da quello stesso mare che si ammira dalla baia incastonata come una gemma tra rocce su cui cresce, lussureggiante, la vegetazione.

di 41 Galleria fotografica Ventimiglia, Baia Beniamin riparte. Nuova gestione con lo chef Lamberti del Giappun









Oltre al menù alla carta, tra i nuovi servizi offerti ai clienti, c’è la possibilità di fermarsi sulla terrazza del ristorante per un aperitivo dal profumo di mare o utilizzare la vicina spiaggia, noleggiando le attrezzature fornite dal locale. Dotata di ampio parcheggio, la Locanda Baia Beniamin è ideale sia per un pranzo di coppia, in famiglia o tra amici, che per organizzare cerimonie, dai battesimi ai matrimoni, con i suoi cento posti a tavola disponibili.

Per info o prenotazioni: telefonare al numero fisso 0184/1958823; cell: (+39) 328/4416360 oppure (+39) 335/5234480