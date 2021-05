Vallecrosia, sindaco Biasi: «Ulteriori 80 mila euro per la messa in sicurezza del rio Verbone»

Vallecrosia. Il sindaco Armando Biasi annuncia l’arrivo di ulteriori fondi dal Ministero dell’Interno per la messa sicurezza del tratto terminale del torrente Verbone.

«Sono molto soddisfatto che siano stati assegnati a Vallecrosia ulteriori 80 mila euro per la riduzione del rischio idraulico nel tratto terminale del torrente Verbone – commenta Biasi, che prosegue – . È stata compresa l’importanza di queste opere fondamentali per la sicurezza e per aumentare la resilienza del nostro territorio. Un ulteriore passo in avanti per migliorare Vallecrosia».