Vallecrosia, dopo 40 anni di servizio va in pensione Flavio Ambrosino: sovrintendente capo della Polizia locale

Vallecrosia. Dopo 40 anni di servizio, il sovrintendente capo della Polizia locale Flavio Ambrosino ha appeso la divisa al chiodo per godersi la sua meritata pensione.

Entrato in servizio come provvisorio nel comando di Vallecrosia nel 1981, Ambrosino, sposato e padre di due figli, è poi diventato di ruolo l’anno successivo e non si è più fermato: per decenni ha lavorato sulla strada, prestando servizio in tutti i casi in cui, dai rilievi di un incidente alla regolamentazione del traffico, sono necessari gli agenti di polizia locale. Negli ultimi anni, poi, è stato trasferito in ufficio per il controllo delle telecamere di videosorveglianza cittadine.

Oggi, nel suo ultimo giorno di lavoro, il sovrintendente ha salutato i colleghi e l’amministrazione comunale, che ha organizzato per lui una piccola “festa” d’addio nel rispetto delle normative anti Covid-19.