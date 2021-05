Vallebona, un articolo su “I Borghi più Belli d’Italia” costa al comune quasi 1700 euro

Vallebona. Quasi 1700 euro (per la precisione 1.683,60 euro, iva compresa) per promuovere il Comune nel numero di maggio della rivista mensile “Borghi & Città magazine – i borghi più belli d’Italia”. La cifra è stata stanziata dalla giunta comunale di Vallebona allo scopo di promuovere il piccolo borgo dell’entroterra di Bordighera.

Sulla delibera di giunta, pubblicata sull’albo pretorio comunale, si legge infatti che l’amministrazione «al fine di garantire la massima diffusione dell’immagine dell’ente, con conseguenti ricadute positive per il turismo e l’economia locale, intende promuovere la pubblicazione di notizie riguardanti l’ente, attinenti sia alla vita amministrativa dello stesso sia agli eventi culturali che verranno promossi e realizzati»: per questo è stato scelto il mensile ufficiale dell’associazione I Borghi più Belli d’Italia, nato proprio con lo scopo di «valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani e di attuare una operazione di promozione turistica integrata».

L’articolo costerà all’ente 1.200 euro più iva, per un totale, appunto, di 1.683,60. Mentre chi vorrà leggerlo, potrà acquistare una copia del giornale in edicola a 3,50 euro.