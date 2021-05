Vallebona, 22 righe e due foto su un magazine costano al Comune 1700 euro

Vallebona. Ventidue righe in italiano, tradotte in inglese. Due foto: una che raffigura una campagna e l’altra una veduta del centro storico. Sono le pagine 152 e 153 (su 177) del numero 61 del magazine “Borghi & Città” dedicate a Vallebona e costate al Comune 1.683,60 euro (iva compresa): poco più di 76 euro a riga, per l’esattezza. Un articolo “a peso d’oro”, a firma di Dario Grassano, funzionario del comune di Bordighera.

La giunta comunale del piccolo borgo dell’entroterra di Imperia ha stanziato la somma «al fine di garantire la massima diffusione dell’immagine dell’ente, con conseguenti ricadute positive per il turismo e l’economia locale». Per questo, si legge ancora nella delibera pubblicata sull’albo pretorio, l’amministrazione «intende promuovere la pubblicazione di notizie riguardanti l’ente, attinenti sia alla vita amministrativa dello stesso sia agli eventi culturali che verranno promossi e realizzati».

Del già brevissimo servizio dedicato a Vallebona, metà, in realtà, parla della Liguria in generale decantata dai poeti. Caproni, Barile, Sbarbaro e Montale, che, scrive Grassano, «hanno saputo cogliere, della nostra terra, sensazioni ed emozioni, colori e odori, divino e umano».

E poetica è la descrizione del borgo, di cui si descrive «l’azzurro del cielo, il verde delle foglie dell’ulivo, il giallo e il bianco delle mimose e delle ginestre». E ancora: «Il passo lento di chi ha voglia di camminare sui sentieri che, partendo dalla collina, sempre raggiungono uno slargo, una sporgenza, un bel vedere che si affaccia sul mare: immagine svelata che stordisce di vertigini e di bellezza».

Sulla decisione di acquistare il servizio sul magazine, l’amministrazione comunale non ha voluto rilasciare dichiarazioni.