Vaccini in Liguria, esaurite 22.000 dosi del primo open day over 18

Genova. «La situazione continua a migliorare. Sia dal punto ospedaliero che dal punto di vista della circolazione del virus». A dirlo è il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, nel consueto punto serale sulla situazione pandemica nel territorio di competenza.

Sul versante vaccini, è stato anche annunciato che sono state esaurite tutte le 22.000 dosi di vaccino messe a disposizione nel primo open day Astrazeneca-Johnson per gli over 18. Sempre per questa categoria, il 31 maggio alle 23 si apre una seconda tornata di prenotazioni con 30.000 dosi delle stesse marche. Da domani inizieranno le consultazioni per un accordo tra Liguria e regioni confinanti (Lombardia, Emilia Romagna, Toscana) che ricalchi quello già in atto con il Piemonte. Ovvero quello della reciprocità vaccinale per i rispettivi turisti durante la stagione estiva.