Vaccinazioni frontalieri, i chiarimenti dell’Asl1 Imperiese

Ventimiglia. La nota dell’Asl1 Imperiese in merito alle vaccinazioni dei frontalieri:

«Asl1 informa e precisa che per quanto concerne le vaccinazioni ai lavoratori frontalieri, avverranno domani, sabato 15 maggio, presso la palestra ex Gil di Ventimiglia con accesso programmato. Mentre domenica 16 maggio non avverrà nessuna vaccinazione per i frontalieri al Drive di Taggia. Il drive di Taggia sarà aperto tramite prenotazione alle altre categorie e fasce d’età dalle ore 8 alle 14.