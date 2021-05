Under 19 maschile, Ast Italia Rvs Sanremo vince il derby contro il Volley Primavera Imperia

Sanremo. Con un netto 3 set a 0 l’Ast Italia Rvs Sanremo vince il derby contro il Volley Primavera Imperia e mantiene il secondo posto in classifica assoluta ad una giornata dalla fine della fase provinciale .

E’ stata una partita dove solo nel primo set il Volley Primavera ha saputo contrastare Ast Italia Rvs Sanremo, infatti il primo set si è chiuso 25 a 23. Dopodiché, nei set successivi, la squadra di Massimo Cogli ha saputo comandare il gioco imponendosi per 25 a 18 e 25 a 18.

«Con questi 3 punti ci giochiamo tutto nell’ultima gara che vede opporci al Volley Finale primo in classifica ma con già in mano il passaggio del turno. La sfida rimane tra noi ed il Volley Albissola che dovrà affrontare fuori casa il Volley Cercare. Di sicuro sarà un finale di campionato emozionante per accedere alle final four regionale» – commenta Massimo Cogli.