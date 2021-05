Under 19 maschile, Ast Italia Rvs Sanremo cede al Volley Finale

Sanremo. Si è chiusa con una sconfitta per 3 set a 0 la partite dell’under 19 maschile Ast Italia Rvs Sanremo contro il Volley Finale primo in classifica.

I ragazzi di Massimo Ciogli hanno reso cara la vittoria al Volley Finale solo nel terzo set perso 25 a 23. Nonostante la sconfitta Ast Italia Rvs Sanremo mantiene il secondo posto per la contemporanea sconfitta del Volley Albissola in quel di Carcare per 3 set a 1.

«Un plauso ed i complimenti a tutto il nostro gruppo che ha fatto uno stupendo campionato, rimondando la classifica e crescendo tecnicamente – commenta il presidente Beppe Privitera – Sono particolarmente deluso e critico contro la Federazione che per aver cambiato in corso d’opera il regolamento non ci consente di passare il turno. Infatti la consulta ha stabilito che solo la prima in classifica accede alla fase regionale contro le prime classificate di Genova e Levante.

Il problema è che gli altri campionati di Genova e Levante sono stati ridicoli con società che presentavano 2 o 3 squadre della stessa società e giocate 2 set su 3 invece che 3 su 5. Sia noi che Albissola, che il Volley Carcare ma chiunque, avevano il diritto di accedere alla fase successiva per premiare i ragazzi dello sforzo sportivo e meritorio di un campionato serio ed impegnativo come quello del girone di Ponente. Anche perché fare le finali regionali a 3 o 4 squadre non avrebbe cambiato il numero di gare o le giornate impegnate. Un vero scandalo».