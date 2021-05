Bordighera. Troppi migranti tentato di attraversare il confine francese salendo clandestinamente sui tir che percorrono l’autostrada. Un fenomeno in crescita, che mette a rischio l’incolumità degli automobilisti e quella degli stessi stranieri. Per questo motivo, da un po’ di tempo, nell’area di servizio di Bordighera Nord, in direzione Francia, è stata realizzata una barriera jersey per impedire ai camion di parcheggiare ed “attirare” migranti, per i quali sono state innalzate recinzioni metalliche posizionate tra la carreggiata e il versante collinare che la costeggia.

«Già nel 2020 abbiamo disposto una serie di ordinanze che sono state prorogate – spiega l’ingegnere Claudio Fossati, direttore dell’Autofiori – Ma per evitare che i provvedimenti venissero trasgrediti, siamo stati costretti a installare anche dei dissuasori».

Nonostante le misure prese, più volte sono state commesse delle effrazioni.

Ai mezzi pesanti che transitano verso la Francia, è dunque impedito di sostare nell’area di servizio, specie nelle ore notturne, mentre possono fermarsi per un rifornimento di carburante. Come spiegato anche nei pannelli a messaggio variabile che indicano il divieto di sosta nell’area.

Restano anche i protocolli di sicurezza nel caso di pedoni (anche in questo caso migranti) sorpresi a circolare in autostrada. Nel momento in cui vengono segnalati, come accaduto frequentemente nelle ultime settimane, il traffico veicolare viene interrotto e dalla centrale operativa avvertono la polizia autostradale.