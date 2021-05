L'avvistamento

Tre elicotteri militari sorvolano Sanremo fotogallery

Da dove provenivano e verso dove erano diretti non è chiaro, anche perché non comparivano segnati sul sito Flightradar24, dove sono tracciati quasi tutti gli aeromobili in volo nei cieli del mondo, dal Jumbo Jet alla mongolfiera

